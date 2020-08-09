Папарацци сняли подругу Деми Роуз, с которой она отдыхает в Испании

Великолепная Деми Роуз опубликовала в Instagram новое фото с отдыха в Испании. Модель наслаждается отпуском на Ибице.

На этот раз девушка выложила снимок с морской прогулки на яхте. На фото она запечатлена с подругой. На Деми был красный слитный купальник, на ее подруге – белый.

Роуз позирует спиной к фотокамере, демонстрируя свои пышные ягодицы.

По фото можно заметить,что отношения у девушек довольно близкие.

А вот второе фото попало в сеть без разрешения Деми.

Это фото может обьяснить почему девушку никогда не видели в обществе мужчины.