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Папарацци сняли подругу Деми Роуз, с которой она отдыхает в Испании

Великолепная Деми Роуз опубликовала в Instagram новое фото с отдыха в Испании. Модель наслаждается отпуском на Ибице.

На этот раз девушка выложила снимок с морской прогулки на яхте. На фото она запечатлена с подругой. На Деми был красный слитный купальник, на ее подруге – белый.

Роуз позирует спиной к фотокамере, демонстрируя свои пышные ягодицы.

По фото можно заметить,что отношения у девушек довольно близкие.

А вот второе фото попало в сеть без разрешения Деми.

Это фото может обьяснить почему девушку никогда не видели в обществе мужчины.

 

9 августа, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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