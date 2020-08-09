Антонио Бандерас, которого вы не знаете. Несколько фактов из жизни знаменитого и талантливого актера

Хосе Антонио Домингес Бандерас родился 10 августа 1960 года в Малаге. Испанский и американский актёр, кинорежиссёр, танцор и певец. Антонио Бандерас родился 10 августа 1960 года в городе Малага на юге Испании в семье школьной учительницы Аны Бандерас и Хосе Домингеса, офицера испанской Гражданской гвардии. У него есть младшая сестра Хлоя. Актёр взял фамилию матери Бандерас в качестве сценического имени. В детстве Антонио мечтал стать футболистом, так как в школе футбол был одним из основных его хобби, в котором он, к тому же, весьма преуспел. Однако приоритеты мальчика немного сместились после того, когда он сломал ногу.

Дебют Бандераса на большом экране состоялся в 1982 году — Педро Альмодовар пригласил его в свой фильм «Лабиринт страстей», его первый гонорар составил около 100 000 песет.

С 1995 по 1999 год Антонио снялся более чем в 10 картинах, наиболее популярными из которых были «Эвита» с Мадонной и «Маска Зорро» с Кэтрин Зета-Джонс. За оба фильма он был номинирован на «Золотой глобус». «Бей в кость» и «Тринадцатый воин» провалились в коммерческом и художественном аспектах.

Актёр поддерживает Испанскую социалистическую рабочую партию. В мае 2010 года Бандерас получил звание почётного доктора от Малагского университета. Является поклонником футбольного клуба «Малага».

Занимается виноделием, он владеет виноградником в своей родной Испании, до покупки этот участок назывался Bodegas Anta Natura, но сейчас по условиям совладения и контракту, он сменил название и стал именоваться Anta Banderas.

Имеет бренд духов и ароматов со своим именем, которым управляет испанская компания Puig — производитель модной одежды и парфюмерии. В 2010 году владел командой Jack&Jones by Antonio Banderas, выступавшей в мотогонках MotoGP, в классе Moto 2. В 2015 году Антонио Бандерас стал студентом британского колледжа Сentral Saint Martins, образовательным направлением которого являются мода и дизайн. Ранее Бандерас сообщал, что давно подумывает о поступлении в данное учебное заведение.

«Это одна из лучших школ в мире. Я чувствую себя очень молодым, вновь садясь за парту. Конечно, я не прекращу свою профессиональную деятельность, но это будет нечто совершенно новое», — рассказал актер в эфире телешоу Loose Women на британском канале ITV.