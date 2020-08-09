4 новых F-35I прибыли в Израиль

В пятницу 31.07.20 началась операция по перегонке 4 F-35I (Б/Н 924, 933, 935 и 937) в Израиль. Самолёты вылетели из США утром около 06:00 по местному времени и в 17:45 по местному времени (20:45 по Израилю) сели на Азорских островах, на авиабазе Lajes. Далее F-35I должны были продолжить путь в Израиль в воскресенье 02.08.20, в сопровождении 2 заправщиков КС-10 ВВС США. Но, из-за поломки одного из заправщиков, вылет задержался на 48 часов и состоялся сегодня, во вторник 04.08.20 в 08:00 утра по местному времени (11:00 по Израилю). Все F-35I сели в Неватим на заходе солнца (т.е. около 19:30).

Ранее сообщалось, что один самолёт сядет в Тель-Ноф (Б/Н924), остальные – в Неватим. Но, насколько это известно, все 4 сели в Неватим. Итак, сейчас у Израиля 24 «Адир».