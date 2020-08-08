Женщину арестовали за облизывание товаров в магазине

Жительница Калифорнии была арестована полицией за то, что облизывала товары в магазине Safeway в городе Саут-Лейк-Тахо. Ущерб оценили в 1800 долларов.

Возбуждено уголовное дело, пишет NBC News.

53-летняя женщина в основном сосредоточилась на облизывании бутылок с алкоголем и упаковок с мясом.

Местные правоохранители сообщили, что уже «знакомы» с гражданкой. Однако за какие правонарушения ее задерживали ранее, не сообщается.

Американка в ожидании суда будет коротать время в тюрьме, поскольку у нее нет денег для освобождения под залог.