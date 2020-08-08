За год пассажиропоток с Крымским оккупированным гетто уменьшился в 10 раз

Миф оккупантов о бурном туристическом сезоне на Крыме и толпах украинцев, рвущихся в «крымский рай», элементарно разбивается о статистику.



Пассажиропоток между материковой Украиной и аннексированным Крымом в сутки уменьшился в 10 раз по сравнению в прошлым годом, об этом сообщил спикер Херсонского отряда Госпогранслужбы Иван Шевцов.



Если в прошлом году в это же время админграницу пересекали 10 тысяч человек в обоих направлениях, то сейчас на всех трех пунктах контроля въезда/выезда — «Чаплынка», «Каланчак» и «Чонгар» — как с материковой части Украины, так и с Крыма на материк въехали всего 1400 человек.

Касательно очередей и въезда граждан на пропускных пунктах со стороны Крыма, Шевцов заявил, что украинские пограничники фиксируют количество людей, которых оккупанты не впускают на полуостров. «Мы не общаемся с оккупантами и не поддерживаем никаких связей: единственное, что мы фиксируем — количество людей, которых они не пропускают за сутки. Так, например, за прошлые сутки они не пропустили 25 граждан. Это несколько меньше, чем было, например, месяц назад, когда они не пропускали за сутки около 50-70 граждан», – отметил Шевцов. По его словам, в основном причина недопуска – это отсутствие близких родственников на территории оккупированного Крыма.