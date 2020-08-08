Взрыв в Бейруте возможно теракт

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Власти Ливана намерены выяснить, не был ли взрыв аммиачной селитры в Бейруте результатом подрыва бомбы или какого-либо еще внешнего вмешательства, заявил президент страны Мишель Аун. Он также подчеркнул, что не будет обращаться за международной помощью для расследования трагедии — вопреки призывам местных и иностранных организаций, а также президента Франции.

«Причина пока не выявлена. Есть вероятность, что произошло вмешательство извне — посредством ракеты, или бомбы, или еще чего-то», — процитировали слова Ауна ливанские СМИ.

Жертвами взрыва, прогремевшего в Бейруте вечером 4 августа, стали по меньше мере 154 человека, пострадавших — около пяти тысяч. Десятки людей до сих пор числятся пропавшими без вести. Взрывная волна нанесла значительные повреждения многим зданиям в городской черте, постройки вблизи от места происшествия полностью уничтожены.

Ранее президент Аун заявил, что несколько лет селитра хранилась в порту Бейрута без соблюдения необходимых правил безопасности. По его словам, следствие установит, был ли инцидент следствием чьей-то халатности или несчастного случая.

По подозрению в причастности ко взрыву были арестованы 20 человек. Источник Рейтера сообщил, что изначально в качестве основной версии следствие рассматривало халатность.