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Вилла Шона Коннери во Французской Ривьере продаётся за 34 миллиона долларов (фото)

Вилла Le Roc Fleuri — прибрежная недвижимость в Ницце, Франция, недавно появившаяся на рынке недвижимости, за которую просят 34 миллиона долларов США.
Вилла Шона Коннери во Французской Ривьере продаётся за 34 миллиона долларов
Актёр Шон Коннери, сыгравший Джеймса Бонда 7 раз, вместе со своей женой, французско-марокканской художницей Мишелин Рокбрюн (Micheline Roquebrune), приобрёл эту недвижимость в середине 1970-х годов.

Вилла Шона Коннери во Французской Ривьере продаётся за 34 миллиона долларов Вилла Шона Коннери во Французской Ривьере продаётся за 34 миллиона долларов
Места французской Ривьеры, такие Монако и Вильфранш-Сюр-Мер также появлялись в популярной франшизе фильма, но именно эта вилла эпохи «ревущих двадцатых» в Ницце привлекла внимание шотландского актёра.
Вилла Шона Коннери во Французской Ривьере продаётся за 34 миллиона долларов
Шестиэтажный особняк площадью 1000 кв. м имеет 4 спальни с ванными комнатами и располагается на территории площадью 5000 кв. м с ухоженными садами.
Вилла Шона Коннери во Французской Ривьере продаётся за 34 миллиона долларов
Резиденция находится на прибрежной дороге, соединяющей южный французский город с княжеством Монако, богатым районом, где дорогой недвижимостью также владеет сэр Элтон Джон.
Вилла Шона Коннери во Французской Ривьере продаётся за 34 миллиона долларов Вилла Шона Коннери во Французской Ривьере продаётся за 34 миллиона долларов
С южной стороны здания находится круглый бассейн с морской водой, сливающийся с простирающимся на заднем фоне морем.
Вилла Шона Коннери во Французской Ривьере продаётся за 34 миллиона долларов Вилла Шона Коннери во Французской Ривьере продаётся за 34 миллиона долларов
Как только вы входите в парадную дверь, вас сразу приветствует роскошный вид на порт Ниццы и Английскую набережную.
Вилла Шона Коннери во Французской Ривьере продаётся за 34 миллиона долларов
На верхнем этаже находится главная спальня, занимающая всю ширину дома, с отдельными — для него и для неё — ванными комнатами и отдельным балконом.
Вилла Шона Коннери во Французской Ривьере продаётся за 34 миллиона долларов
Оригинальный лифт в стиле модерн соединяет все 6 этажей виллы. Его декоративные элементы сочетаются с кованым стилем хозяйской лестницы.
Вилла Шона Коннери во Французской Ривьере продаётся за 34 миллиона долларов
Кухня в кремовом цвете и хроме оснащена современной бытовой техникой.
Вилла Шона Коннери во Французской Ривьере продаётся за 34 миллиона долларов
Кладовая рядом с кухней также служит и винным погребом. В коллекции нынешнего владельца есть изысканные вина из Бордо и Тосканы.
Вилла Шона Коннери во Французской Ривьере продаётся за 34 миллиона долларов Вилла Шона Коннери во Французской Ривьере продаётся за 34 миллиона долларов
На первом этаже находится крытый «бесконечный» бассейн и спа-салон, куда можно пройти по стеклянной лестнице. Есть также бар и лаундж-зона, которая выходит на открытую садовую террасу.
Вилла Шона Коннери во Французской Ривьере продаётся за 34 миллиона долларов
На одном из этажей с видом на бассейн находится полностью оборудованный тренажёрный зал.
Вилла Шона Коннери во Французской Ривьере продаётся за 34 миллиона долларов
В садах растут апельсиновые, лимонные, инжирные и оливковые деревья. Из любой точки резиденции открывается роскошный вид на набережную.
Вилла Шона Коннери во Французской Ривьере продаётся за 34 миллиона долларов
За прошедшие годы на территории резиденции появились 2 гостевых дома, каждый из которых — с двумя спальнями.
Вилла Шона Коннери во Французской Ривьере продаётся за 34 миллиона долларов
Как сообщается, сцены из последнего фильма Шона Коннери в роли Джеймса Бонда в 1983 году «Никогда не говори «Никогда» были сняты именно в этой резиденции.
Вилла Шона Коннери во Французской Ривьере продаётся за 34 миллиона долларов Вилла Шона Коннери во Французской Ривьере продаётся за 34 миллиона долларов
Расположенная не более чем в 19 км от Монако и всего в 20 минутах езды от аэропорта Ницца Кот д’Азур, неудивительно, что эта недвижимость уже вызвала к себе серьёзный интерес.
Вилла Шона Коннери во Французской Ривьере продаётся за 34 миллиона долларов
По словам агента по недвижимости, который уже ведёт переговоры с потенциальным покупателем, с тех пор как 11 мая во Франции был снят режим самоизоляции, интерес к недвижимости на Французской Ривьере значительно возрос.
Вилла Шона Коннери во Французской Ривьере продаётся за 34 миллиона долларов

8 августа, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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