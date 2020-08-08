Шарлиз Терон – 45: Какая страшная тайна детства помешала звезде Голливуда построить личное счастье В Крыму сорвался со скалы и погиб вице-президент российской киногильдии » Вилла Шона Коннери во Французской Ривьере продаётся за 34 миллиона долларов (фото)



Актёр Шон Коннери, сыгравший Джеймса Бонда 7 раз, вместе со своей женой, французско-марокканской художницей Мишелин Рокбрюн (Micheline Roquebrune), приобрёл эту недвижимость в середине 1970-х годов. Вилла Le Roc Fleuri — прибрежная недвижимость в Ницце, Франция, недавно появившаяся на рынке недвижимости, за которую просят 34 миллиона долларов США.Актёр Шон Коннери, сыгравший Джеймса Бонда 7 раз, вместе со своей женой, французско-марокканской художницей Мишелин Рокбрюн (Micheline Roquebrune), приобрёл эту недвижимость в середине 1970-х годов.

Места французской Ривьеры, такие Монако и Вильфранш-Сюр-Мер также появлялись в популярной франшизе фильма, но именно эта вилла эпохи «ревущих двадцатых» в Ницце привлекла внимание шотландского актёра.



Шестиэтажный особняк площадью 1000 кв. м имеет 4 спальни с ванными комнатами и располагается на территории площадью 5000 кв. м с ухоженными садами.



Резиденция находится на прибрежной дороге, соединяющей южный французский город с княжеством Монако, богатым районом, где дорогой недвижимостью также владеет сэр Элтон Джон.



С южной стороны здания находится круглый бассейн с морской водой, сливающийся с простирающимся на заднем фоне морем.



Как только вы входите в парадную дверь, вас сразу приветствует роскошный вид на порт Ниццы и Английскую набережную.



На верхнем этаже находится главная спальня, занимающая всю ширину дома, с отдельными — для него и для неё — ванными комнатами и отдельным балконом.



Оригинальный лифт в стиле модерн соединяет все 6 этажей виллы. Его декоративные элементы сочетаются с кованым стилем хозяйской лестницы.



Кухня в кремовом цвете и хроме оснащена современной бытовой техникой.



Кладовая рядом с кухней также служит и винным погребом. В коллекции нынешнего владельца есть изысканные вина из Бордо и Тосканы.



На первом этаже находится крытый «бесконечный» бассейн и спа-салон, куда можно пройти по стеклянной лестнице. Есть также бар и лаундж-зона, которая выходит на открытую садовую террасу.



На одном из этажей с видом на бассейн находится полностью оборудованный тренажёрный зал.



В садах растут апельсиновые, лимонные, инжирные и оливковые деревья. Из любой точки резиденции открывается роскошный вид на набережную.



За прошедшие годы на территории резиденции появились 2 гостевых дома, каждый из которых — с двумя спальнями.



Как сообщается, сцены из последнего фильма Шона Коннери в роли Джеймса Бонда в 1983 году «Никогда не говори «Никогда» были сняты именно в этой резиденции.



Расположенная не более чем в 19 км от Монако и всего в 20 минутах езды от аэропорта Ницца Кот д’Азур, неудивительно, что эта недвижимость уже вызвала к себе серьёзный интерес.



По словам агента по недвижимости, который уже ведёт переговоры с потенциальным покупателем, с тех пор как 11 мая во Франции был снят режим самоизоляции, интерес к недвижимости на Французской Ривьере значительно возрос.

Места французской Ривьеры, такие Монако и Вильфранш-Сюр-Мер также появлялись в популярной франшизе фильма, но именно эта вилла эпохи «ревущих двадцатых» в Ницце привлекла внимание шотландского актёра.Шестиэтажный особняк площадью 1000 кв. м имеет 4 спальни с ванными комнатами и располагается на территории площадью 5000 кв. м с ухоженными садами.Резиденция находится на прибрежной дороге, соединяющей южный французский город с княжеством Монако, богатым районом, где дорогой недвижимостью также владеет сэр Элтон Джон.С южной стороны здания находится круглый бассейн с морской водой, сливающийся с простирающимся на заднем фоне морем.Как только вы входите в парадную дверь, вас сразу приветствует роскошный вид на порт Ниццы и Английскую набережную.На верхнем этаже находится главная спальня, занимающая всю ширину дома, с отдельными — для него и для неё — ванными комнатами и отдельным балконом.Оригинальный лифт в стиле модерн соединяет все 6 этажей виллы. Его декоративные элементы сочетаются с кованым стилем хозяйской лестницы.Кухня в кремовом цвете и хроме оснащена современной бытовой техникой.Кладовая рядом с кухней также служит и винным погребом. В коллекции нынешнего владельца есть изысканные вина из Бордо и Тосканы.На первом этаже находится крытый «бесконечный» бассейн и спа-салон, куда можно пройти по стеклянной лестнице. Есть также бар и лаундж-зона, которая выходит на открытую садовую террасу.На одном из этажей с видом на бассейн находится полностью оборудованный тренажёрный зал.В садах растут апельсиновые, лимонные, инжирные и оливковые деревья. Из любой точки резиденции открывается роскошный вид на набережную.За прошедшие годы на территории резиденции появились 2 гостевых дома, каждый из которых — с двумя спальнями.Как сообщается, сцены из последнего фильма Шона Коннери в роли Джеймса Бонда в 1983 году «Никогда не говори «Никогда» были сняты именно в этой резиденции.Расположенная не более чем в 19 км от Монако и всего в 20 минутах езды от аэропорта Ницца Кот д’Азур, неудивительно, что эта недвижимость уже вызвала к себе серьёзный интерес.По словам агента по недвижимости, который уже ведёт переговоры с потенциальным покупателем, с тех пор как 11 мая во Франции был снят режим самоизоляции, интерес к недвижимости на Французской Ривьере значительно возрос.

загрузка...