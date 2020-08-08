В Украине больше нет единого тарифа на газ

Начиная с 1 августа, когда состоялся запуск розничного рынка газа, уже нет единой стоимости цены на газ. Такую информацию распространили в пресс-службе НАК «Нафтогаз Украины». В частности, директор Газоснабжающей компании (ГК) «Нафтогаз Украины» Максим Рабинович отметил , что цена будет устанавливаться в зависимости от ситуации на рынке.

«С 1 августа уже нет единых цен на газ для оптовых или бытовых клиентов. Каждый поставщик газа самостоятельно регулирует цену на газ для клиентов, принимая во внимание стоимость ресурса и конкуренцию с другими поставщиками», — отметил он. В отдельности Рабинович добавил, что бытовые потребители ГК «Нафтогаз Украины» смогут выбирать газовые тарифные планы.

Так, тариф «Месячный», в соответствии с которым цена газа публикуется в начале каждого месяца поставки (в августе 2020 года цена газа по этому тарифу составляет 3,24 гривен за кубический метр с НДС, без стоимости доставки).

К тому же, в компании планируют запустить еще один тариф для бытовых клиентов с середины августа – «Летний», который предусматривает, что ежемесячная цена газа будет зафиксирована на уровне 4,73 грн/куб. м. (с НДС, без стоимости доставки (распределения).