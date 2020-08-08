В Индии произошла крупная авиакатастрофа. Есть погибшие

Самолет Boeing 737−800 авиакомпании Air India Express выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и свалился с десятиметровой высоты. В результате фюзеляж авиалайнера разрушился, из 190 находившихся на борту человек 140 ранены, а 20 погибли.

Рейс AXB1344 летел из Дубая в Кожикоде (Каликут), город на Юго-Западе Индии в штате Керала. Значительную часть пассажиров составляли возвращающиеся из Объединенных Арабских Эмиратов индийцы. Они долгое время не могли попасть домой из-за ограничений на пассажирские перевозки, введенных для сдерживания распространения коронавирусной инфекции.

Международный аэропорт в Кожикоде славится своими непростыми условиями захода на посадку и рулежки по ВПП. Он расположен на искусственной возвышенности и через несколько метров после торца взлетно-посадочной полосы начинается крутой склон насыпи. Разбившийся Boeing 737 совершал посадку в сильный дождь и по неустановленной пока причине не успел затормозить вовремя.

На борту находилось 174 взрослых пассажира, 10 детей, два пилота и четыре члена экипажа. Уже подтверждены 20 жертв, еще почти полторы сотни человек получили травмы различной степени тяжести. Крушение произошло в пятницу, 7 августа, около 19:40 по местному времени (17:10 по Москве), на место оперативно прибыли экстренные службы и начали спасательные работы.

Среди погибших оба пилота — носовая часть самолета пострадала сильнее всего и отвалилась от остального фюзеляжа. Местные власти, а также представители регуляторных органов пока не комментируют ни одну версию причин произошедшего и предлагают дождаться результатов осмотра места катастрофы и первых выводов специалистов.