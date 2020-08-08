В Хабаровске протестующие начали требовать федерализацию,автономность и отставку Путина

Иван Яковина отметил в своем блоге на страницах издания «Новое время», что лозунги, которые звучат на акциях протеста в Хабаровске, стали более радикальными. По словам журналистам, теперь хабаровчане требуют федерализацию, автономность от Москвы, и отставку Владимира Путина.

По мнению протестующих, нынешний хозяин кремля не справился с выполнением своих обязанностей. Соответственно, он должен уйти в отставку. Примечательно, что вслед за Хабаровском отставки Путина начали требовать и другие российские города. Причем, постепенно этот процесс будет набирать обороты.

Уже сегодня на протесты в России выходят сотни людей, а совсем скоро протестующих будет как минимум в 10 раз больше.

Если 15 августа россияне действительно выйдут на протесты по всей стране, то это хорошо. ОМОНовцев нужно держать в тонусе — ведь уже осенью в РФ могут начаться точечные протесты, направленные непосредственно против Путина. К тому времени силовики должны быть уже уставшими, и с меньшим желанием бить людей. Уже сейчас можно говорить, что вскоре по всей РФ возникнут «маленькие Хабаровски», которые будут приближать конец большого диктатора.