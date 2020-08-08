В Днепре посчитали сколько потерял бюджет города за год правления Зеленского

Борис Филатов сообщил, выступая в эфире телеканала, что за год правления «зеленой» власти городской бюджет Днепра потерял 3 миллиарда гривен. По словам мэра Днепра, если быть более точным, то из-за нынешней власти городская казна потеряла 2,5 миллиарда гривен, а еще 500 миллионов забрала эпидемия коронавируса.

Филатов добавил, что эти полмиллиарда город планировал потратить на дороги, однако деньги забрала центральная власть в фонд борьбы с коронавирусом. Вместе с тем мэр Днепра прогнозирует сокрушительное поражение «слуг народа» на предстоящих местных выборах.

Социологические опросы сейчас показывают, что правящую политическую силу сегодня не готовы поддерживать 53 процента опрошенных. Эти люди будут голосовать либо за местные партии, либо за другие политические силы.

Монобольшинство и само прекрасно понимает, что их результат на местных выборах будет просто катастрофическим. Между тем такое поражение фактически станет делигитимизацией «Слуги народа». Впрочем, власть сейчас весьма специфически реагирует на сложившуюся ситуацию, используя как медиаресурс одного из олигархов для поливания грязью органов местного самоуправления, так и уголовные производства.