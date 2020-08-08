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Саранчу в Израиле хотят сделать повседневной едой

 

На ферме Hargol Foodtech на Голанских высотах прямоугольный корпус, который когда-то служил курятником, заполнен тысячами особей саранчи, которая имеет очень разрушительную фазу роения. Содержащиеся в тщательно отобранных сетчатых клетках с контролируемым климатом, насекомые питаются ростками пшеницы в течение всего своего трехмесячного жизненного цикла, а затем их охлаждают, убивают и запекают.

Главный исполнительный директор Hargol Дрор Тамир сказал агентству AFP о том, что он вырос на историях о том, как саранча уничтожала поля его кибуца в 1950-х годах. Согласно Торе, насекомых запрещено употреблять в пищу, однако исключение сделано для некоторых видов саранчи. Традиция о том, какие виды кошерны, сохранилась у йеменских евреев.

Став взрослым, Тамир занялся бизнесом в области пищевых продуктов, все больше заботясь об экологических издержках обеспечения растущего населения мира достаточным количеством животного белка. Он надеется, что сможет привнести саранчу в основную израильскую кухню, получив кошерный сертификат на свой продукт от главного раввина страны.

8 августа, 2020 | Category: Израиль, Новости ﻿
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