Россияне проели последние деньги

Восстановление российской экономики после коронавирусного карантина закончилось едва начавшись.Российские потребители снова сокращают расходы после всплеска отложенного спроса, который накопился за время пандемии.

Начав тратить в июне, к концу июля граждане покупали даже больше, чем в прошлом году, но весь потребительский запал иссяк в первые дни августа.

Общие расходы россиян за неделю с 27 июля по 2 августа снизились на 0,9% год к году, подсчитали аналитики Сбербанка. При этом траты на салоны красоты обвалились на 20,6%, на бары и рестораны — на 24,9%, а в сфере развлечений — почти вдвое.

Яма расходов могла бы быть еще глубже (-6%), если бы не помощь от государства, пишут аналитики банка. Правительство потратило 250 млрд рублей на пособия по безработице и выплаты на детей, но к концу июля эти деньги, похоже, были проедены без остатка.

Индекс потребительской активности к началу августа опустился до 73 пунктов с июльских 76,5 пункта (в прошлом году — 82 пункта), и «органическое восстановление расходов домохозяйств завершилось», констатируют в банке.

Аналогичную картину показывают данные «Ромира»: расходы с 27 июля по 2 августа упали на 3,4% относительно предыдущей недели и 2,6% год к году. В среднем каждый потребитель потратил 4394 рубля — меньше, чем в любую из пост-карантинных недель.

Вслед за кошельками потребителей опустели счета бизнеса. Динамика финансовых потоков в экономике, которая в июле выходила на докризисный уровень, снова начала резко ухудшаться, следует из оперативной статистики ЦБ.

За неделю 27 по 31 июля объем входящих платежей был на 11% ниже «нормального» уровня (без учета сырьевого и бюджетного сектора). Неделей ранее отклонение составляло минус 4,7%. При этом в потребительских отраслях спад ускорился с 2,4% до 8,1%.

Данные говорят том, что восстановление экономики «носит неравномерный и неустойчивый характер, <…> что может быть связано с исчерпанием эффекта отложенного спроса, а также с влиянием вторичных эффектов от ограничительных мер», констатирует центробанк.

Люди могли бы больше тратить, если бы верили в будущее. Но несмотря на заявления властей о том, что кризис пройден «достойно», населению и бизнесу оказана «беспрецедентная» помощь, а экономика быстро восстановится и уже в 2022-м году совершит долгожданный рывок к 3-процентному росту, — зарядить оптимизмом не удается почти никого.

Данные Центра конъюнктурных исследований ВШЭ свидетельствуют: в июне 43% россиян жаловались, что за прошедший квартал их материальное положение ухудшилось, при этом только 10% считают, что в ближайшие 12 месяцев ситуация начнет выправляться.

74% респондентов констатирует «негативные» изменения в экономике, а в улучшения через год верят лишь 18%.

Индекс оценки перспектив экономики России по итогам квартала упал до минус 20%. Это худшее значение за последние 11 лет, которое ниже показателей 2015-16 гг., отмечает директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

По итогам второго квартала Росстат зафиксировал падение реальных располагаемых доходов населения на 8% — рекордное с 1999 года. И ждать их восстановления не приходится. «Высокий уровень неопределенности заставит крупные компании оптимизировать издержки (в том числе на сотрудников), что окажет дополнительное давление на доходы населения в 2020 году», — предупреждает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Беднеющие потребители — это угроза бизнесу, продолжает она: сейчас примерно 25% торговых центров находятся под угрозой закрытия, если не получат доступ к дополнительной помощи от государства.

Опросы показывают, что наибольший пессимизм демонстрирует возрастная группа 30-49 лет, а это основа среднего класса, наиболее производительная часть населения, которая тратит не только за себя, но и за других, финансируя расходы детей и пожилых, указывает Остапкович.

Из-за «демографической ямы» эта группа уже сокращается численно; если же люди начнут еще и снижать потребительскую активность «с лагом в год-полтора это нанесет серьезный удар по экономике страны <..> с последующим падением производительности труда и технологическим застоем», предупреждает эксперт.