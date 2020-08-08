Рэйчел МакАдамс ждет второго ребенка

Не так давно благодаря папарацци в прессу просочились слухи о новой беременности Натали Портман — фотографы застали актрису на прогулке и обратили внимание на ее округлившийся живот.

Теперь такая же участь постигла и 41-летнюю Рэйчел МакАдамс, которая вышла на прогулку со своим подросшим сыном, которого она родила в апреле 2018 года от продюсера и сценариста фильмов «Дорогой Джон» и «Финансовый монстр» Джейми Линдена.

Рэйчел МакАдамс с сыном

Сама актриса пока никак не прокомментировала информацию — она вообще отличается скрытностью в том, что касается ее личной жизни. Так, например, она до сих пор не призналась журналистам, как зовут ее сына.

Рэйчел МакАдамс и Джейми Линден

Этой весной во время участия в благотворительном онлайн-мероприятии в разгар карантина актриса впервые за долгое время заговорила о своем материнстве.

Я не скучаю, так как у меня есть прекрасная возможность отвлечься — мой двухлетний сын. Я почти все время занимаюсь им. Иногда я думаю, лучше ли быть на карантине одной или с семьей. Конечно, бывают дни, когда устаешь, но мне было бы так скучно без него. Он очень забавный,

— поделилась тогда Рэйчел.

В июле актриса также попала в хронику папарацци — тогда она была одета в платье свободного кроя, которое скрывало ее фигуру.