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Разрушенный Бейрут из космоса

4 августа в порту города Бейрут произошел мощнейший взрыв. Он привел к гибели, по меньшей мере, 135 человек. Около 5 тысяч получили ранения, несколько кварталов города были полностью разрушены. Ливан потерял весь свой стратегический запас зерна. Общая сумма ущерба оценивается в миллиарды долларов.


Представленные изображения были сделаны различными спутниками, принадлежащими компаниям Planet, Maxar, ImageSat International  а также «Роскосмосу». Они демонстрируют масштаб разрушений в ливанской столице. На снимках можно увидеть оставшуюся после взрыва 70-метровую воронку, перевернутый корабль ORIENT QUEEN и фундаменты снесенных ударной волной зданий.






Сообщается, что причиной взрыва стали 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые были конфискованы с российского судна еще в 2014 году и с тех пор хранились на складе в порту. Это вещество может использоваться и как азотное удобрение и как компонент для изготовления взрывчатки. По различным оценкам, общая мощность взрыва составила от 1 до 3 килотонн в тротиловом эквиваленте. Это сопоставимо с мощностью взрыва тактического ядерного заряда.

Материал на сайте журнала «The Universe. Space. Tech»

8 августа, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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