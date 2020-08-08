Раввин Амар рассказал о встрече со своим духовным наставником раввином Хаимом Каневски. По его словам, Каневски настоятельно рекомендовал Амару не отлучаться из Израиля и не ездить заграницу, поскольку «Машиах может прийти в самое ближайшее время».

«Все великие раввины говорят, что Мессия явится в ближайшее время. Все знамения, которые предсказывали пророки, начинают сбываться. Все, что нам нужно – это быть сильными», — говорит Амар. Он призвал евреев во всем мире соблюдать заповеди Торы, в особенности святость субботнего дня.

В интервью религиозному порталу «Kikar a-Shabat» раввин Авнер Эфгин высказал аналогичную точку зрения. Эфгин сказал: «То, что произошло за последний год, безусловно, говорит о пришествии Мессии. Изучайте Тору и как можно больше молитесь.»

https://www.israeleco.com/jp-ravviny-zagovorili-o-skorom-prihode-mashiaha/