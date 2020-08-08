Поможет ли спасти рейтинг президента атака на телеканалы Медведчука

У Зеленского наконец-то поняли, что Виктор Медведчук и его партия успешно отбирают у власти электорат, и решили «взбодрить» политика попыткой создать проблемы для его телеканалов. Но продлится атака, скорее всего, недолго.

Вечером четверга, 6 августа, телеканал «112 Украина» заявил, что Шевченковский райсуд Киева отказал Службе безопасности Украины и прокуратуре в аресте корпоративных прав телеканала «112 Украина» и передаче их в управление АРМА (Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений).

По данным представителей канала, СБУ подавала ходатайство в рамках уголовного производства № 42019000000001445 от 8 июля 2019 года, о котором медиа стало известно из отчета Временной следственной комиссии Верховной Рады, расследовавшей смену собственников трех информационных каналов ( «112 Украина», NewsOne и ZIK) и переход их в собственность народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, соратника и бизнес-партнера кума Владимира Путина Виктора Медведчука.

Судя по дате начала досудебного расследования, прибегнуть к нему Службу безопасности мог побудить телемост с российским государственным телеканалом «Россия 24», который в то время планировал провести NewsOne. Досудебное расследование в уголовном производстве открыто по признакам совершения целого вороха правонарушений — от госизмены до финансирования терроризма. В рамках этого уголовного производства СБУ, по данным отчета специальной ВСК, расследовала возможную причастность бенефициарных владельцев телеканала NewsOne к финансированию оборонного комплекса Российской Федерации.

Кроме того, расследовалось происхождение денежных средств, которые использовались народным депутатом Тарасом Козаком для приобретения корпоративных прав ООО «Новости 24 часа» (NewsOne), а также обстоятельства вступления в корпоративных прав группы компаний телеканалов «112 Украина» и ZIK. Наконец, «вишенка на торте» — СБУ расследовало якобы противоправное завладение в 2016 году корпоративными правами группы компаний телеканала «112 Украина».