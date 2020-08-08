Пират отсудил у правообладателя 4500 $

Судебные тяжбы за интеллектуальные права иногда приходят к неожиданному финалу. Интернет пират, против которого был подан иск компанией правообладателем, создавшей фильм «Преступник», неожиданно сам оказался победителем и суд присудил выплатить ему 4,5 тысячи долларов.



Общепринятая практика получения кинокомпаниями штрафов с пиратов, скачавших незаконно копии фильмов в интернете, дала сбой. Компания Criminal Productions, создавшая фильм «Преступник», подала в суд на Даррен Бринкли, обвинив его в незаконном скачивании через BitTorrent и распространении копий кинофильма. Наряду с Бринкли в пиратстве были обвинены еще 31 человек.

В ходе судебных разбирательств Даррен отказался от урегулирования спора и выплаты компенсации и сам подал встречный иск о покрытии судебных издержек. При этом в заявлении указывалось, что кинокомпания не имели права предъявлять необоснованный иск, который привел к судебным издержкам на сумму более 62 тысяч долларов.

По мнению адвокатов Бринкли, компания Criminal Productions выступила в роли «копирайт-троллей», подав множественный иск против сразу нескольких человек, в надежде получить средства от урегулирования спора. Теперь, по решению суда, Criminal Productions должна выплатить Бринкли 4 420 долларов.