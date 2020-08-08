Папка для хранения секретных файлов появилась на Android-смартфонах

Android-смартфоны «приросли» хранилищем для сбережения конфиденциальных данных. Название соответствующей опции – Safe Folder. Найти безопасную папку можно в Google Files.



Подробности

Цель указанного инструмента – обеспечить гарантированную сохранность особо секретных фото, документов и видео от «поползновений» третьих лиц. Для защиты используется ПИН-код, который нужно вводить при каждом открытии Safe Folder.

Разработчики рассчитывают на востребованность означенной опции. По их словам, сильнее других обрадуются появлению безопасной папки родители, одалживающие своим чадам смартфоны для игр и прочих развлечений.

Приложение Google Files доступно для установки на все без исключения андроид-устройства. Его основные достоинства, наряду с многократно упомянутой папкой Safe Folder, — освобождение дополнительного пространства на телефоне и возможность хранения скопированных файлов в «облаке».