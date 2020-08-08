Лента о войне на Донбассе номинирована на Эмми

Для создания фильма, авторы на протяжении года наблюдают за жизнью ребенка и его бабушки близь линии разграничения на Донбассе.

Документальный фильм о войне на Донбассе номинирован на американскую премию Emmy Award. Об этом сообщил ассистент режиссера Азад Сафаров на своей странице в Facebook.

Фильм под названием Віддалений гавкіт собак номинирована в категории «Выдающийся документальный фильм о современных событиях». Победителей премии огласят 20 и 21 сентября в США.

Ранее фильм уже выиграл премию Peabody Award в категории «Документалистика», и также попадал в шорт-лист Оскара.

В фильме рассказывается о жизни 10-летнего мальчика Олега, который живет у самой линии разграничения на Донбассе. Авторы ленты в течение года наблюдали за жизнью ребенка и его бабушки, чтобы показать влияние военного конфликта на детей.