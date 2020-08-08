Китайский косметолог предупредила о негативных последствиях длительного ношения масок

Медицинские маски, которые из-за пандемии коронавируса превратились в очень дефицитный товар, могут вызывать множество проблем с кожей лица при длительном ношении. О последствиях ношения масок рассказала Юй Сяоин, косметолог и владелец салона красоты из Пекина.

Маска наделяет своего владельца чувством безопасности, но значительно затрудняет дыхание, особенно при интенсивной ходьбе. Кроме того, постоянное ношение медицинской маски негативно отражается на коже лица. Если у вас чувствительная кожа, то выбору маски нужно уделить самое серьезное внимание.

Маски делаются из полипропиленовых волокон, которые могут провоцировать проблемы с кожей. Лицо в маске сильнее потеет, что вместе с трением и накапливанием грязи может приводить к воспалениям. Покраснения, зуд, жжение, прыщи и волдыри — вот лишь некоторые последствия от ношения масок.

В случае серьезных проявлений аллергического контактного дерматита может потребоваться визит к врачу. Но с легким раздражением кожи можно справиться и самостоятельно — для этого нужно умываться чистой теплой водой, а также пользоваться специализированными косметическими средствами, например — легким молочком без отдушек. В целом же, в период ношения маски нужно отказаться от «тяжелой» косметики и агрессивного пилинга.