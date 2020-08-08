Китайские специалисты назвали продукт,который может защитить зубы от кариеса

Китайские специалисты совершенно неожиданно установили, что один продукт может быть отличной профилактикой заболеваний десен и кариеса.

Ученые из Китая определили, что различные соления предотвращают появление кариеса и налета на зубах. В частности, они настоятельно рекомендуют употреблять маринованные огурцы и другие соления. Ферментированные продукты содержат большое количество полезных бактерий, защищающих зубы от повреждений.

Специалисты объяснили, что основные проблемы с зубами появляются из-за налета, который остается после употребления пищи или из-за неправильной гигиены рта. В итоге во рту образуется благоприятная среда для размножения опасных микроорганизмов. Если человек плохо следит за гигиеной рта, но при этом употребляет много сладких продуктов, он находится в группе риска. Однако в маринованных огурцах содержатся уникальные пробиотики, которые борются с кариесом.