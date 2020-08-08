Израильские и немецкие летчики-истребители проведут совместные учения над Дахау и мюнхенской Олимпий



Израильские летчики-истребители войдут в историю в сентябре, когда им предстоит провести совместные военные учения со своими немецкими коллегами над концлагерем Дахау, где во время Холокоста было убито более 30000 евреев, и Олимпийской деревней в Мюнхене, где 11 израильских спортсменов и их тренеров были убиты палестинскими террористами в 1972 году.

Израильские ВВС пролетят над этими местами, чтобы почтить память погибших там, сообщил 2 августа «Channel 12». Согласно репортажу, ограничения связанные с коронавирусом будут учтены во время совместных учений, с участием эскадрилий истребителей, которые будут отрабатывать воздушные бои, дальние вылеты и дозаправку в воздухе.

Прошлым летом командующий ВВС генерал-майор Амикам Нуркин посетил Германию с целью развития и укрепления сотрудничества между военно-воздушными силами. «Мы встречаемся здесь, вспоминаем то, что было в прошлом, и делаем все возможное для совместной работы в будущем», – заявил генерал Нуркин во время визита.

https://lechaim.ru/news/