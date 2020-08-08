«Евровидение» преодолевает океан: свой аналог конкурса запустят США

Американцы задумались о проведении собственного «Евровидения» — American Song Contest. Об этом информирует Европейский вещательный союз (ЕВС).

Планируется, что отборные этапы пройдут во всех 50 штатах, затем конкурсантов ждут полуфиналы и «большой финал». Курировать конкурс будет специально созданная академия.

Комментируя «экспансию» на Америку, директор Eurovision Мартин Остердаль сказал, что «любовь к музыке является универсальной и способна преодолевать границы и объединять людей».

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«Евровидение» представляет собой конкурс песни, который проводится уже 65 лет. В 2020 году состязания были отменены из-за коронавирусной угрозы.