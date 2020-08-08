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Ева Лонгория надела неудачный купальник

Ева Лонгория вновь порадовала своих фолловеров в Instagram новым фото с отдыха.

На этот раз актриса примеряла белоснежный слитный купальник на одно плечо, дополнив его соломенной шляпой с черной ленточкой. Позировала звезда по щиколотки в море.

Цвет купальника отлично подчеркнул ее красивый загар. Но он и прибавил несколько лишний килограмм актрисе.

Носят белый цвет только смелые женщины, ведь все знают, что он полнит и подчеркивает недостатки фигуры. Поэтому перед выбором цвета пляжной одежды нужно хорошо подумать, как в нем вы будете выглядеть.

В прошлый раз Ева продемонстрировала фигуру в черном слитном купальнике с глубоким декольте и выглядела в нем она намного стройнее и привлекательно.

8 августа, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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