Джуд Лоу стал отцом в шестой раз

В семье 47-летнего Джуда Лоу пополнение — у актера и его 33-летней жены Филиппы Коэн родился ребенок. Для Лоу новорожденный малыш стал шестым, а для его возлюбленной — первым.

О рождении ребенка пары стало известно благодаря папарацци: на днях они засняли Джуда с женой на прогулке в Лондоне, и в фигуре Филиппы не было ни единого намека на беременность. До этого ее последний раз видели на публике в июне — тогда она находилась на последних неделях беременности.

Когда произошло радостное событие, а также пол и имя малыша пока неизвестны: сами счастливые родители не комментируют новости.

Филиппа Коэн и Джуд Лоу

О беременности Филиппы Коэн стало известно в марте 2020 года. Тогда в прессе появились снимки с прогулки звездной пары по улицам Лондона — на этих фото у избранницы актера был отчетливо виден округлившийся живот. Незадолго до этого Джуд Лоу намекал на беременность своей возлюбленной. В одном из интервью он признался, что мечтает вновь понянчить малыша и очень хочет, чтобы у них с Филиппой родился ребенок.

Мои дети уже подросли, а так хочется еще одного маленького! Ведь это самое большое счастье, с малышами всегда очень весело. Я безумно люблю свою жену и хочу, чтобы у нас с ней появился ребенок,

— поделился Лоу.

Напомним, что Джуд Лоу и Филиппа Коэн поженились в апреле 2019 года спустя четыре года отношений. У избранницы актера непубличная профессия — она является доктором психологических наук. Как раз по этой причине Лоу долгое время скрывал свой роман с Коэн: актер убежден, что это было одним из самых правильных решений в его жизни.

Она принадлежит только мне и больше никому. Я очень-очень счастлив. Обязан этим тому факту, что моя девушка — закрытый и непубличный человек, поэтому наши отношения — сугубо наше личное дело. Думаю, у нас все так хорошо именно по этой причине,

— рассказывал Лоу о возлюбленной в одной из бесед с журналистами.

До встречи с Филиппой Коэн Джуд Лоу был женат на дизайнере Сэди Фрост — в этом браке родилось трое детей. У актера также есть двое внебрачных детей от модели Саманты Берк и певицы Кэтрин Хардинг. А вот о личной жизни Филиппы до романа с Джудом Лоу ничего не известно.