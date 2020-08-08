Дольф Лунгрен сильно постарел (фото)

Многие папарацци перебрались поближе к пляжам, потому как в августе именно там можно встретить звезд. 62-летний голливудский актер шведского происхождения Дольф Лундгрен проводит время на побережье в Малибу с невестой, 24-летней норвежкой Эммой Крокдал, с которой не расстается почти год — их отношения начались в январе и вскоре стали серьезными.

Дольф Лундгрен и Эмма КрокдалОб Эмме известно, что она работает фитнес-инструктором в Лос-Анджелесе. Чуть меньше двух месяцев назад девушка сообщила, что согласилась стать женой Дольфа: опубликовала в сети кадры, сделанные по случаю помолвки с Лундгреном.

Ущипните меня, — подписала она кадр, показав подаренное женихом кольцо.

Крокдал является ровесницей одной из дочерей Лундгрена, с которой Эмму теперь в шутку и всерьез путают пользователи соцсетей. Для Дольфа брак с молодой возлюбленной станет вторым: в течение 17 лет он был женат на шведском дизайнере ювелирных украшений Анетт Квиберг, родившей от него двух дочерей.