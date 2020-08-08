Диетологи посоветовали оптимальную диету для быстрого сброса веса

Если количество лишнего веса не критическое, и нужно сбросить всего 3-4 кг, можно воспользоваться уникальной диетой на одном супе. Об этом рассказали диетологи.

Они подчеркнули, что благодаря такой системе питания вес стремительно начнет уходить уже на третий день, и за короткое время можно обрести прежние формы, избавиться от жира на талии и вывести лишнюю жидкость из организма.

Эксперты предупредили, что суповая диета может продолжаться максимум 4 дня , и такой системы питания нужно придерживаться по строгому графику. При этом в течение дня можно употреблять не только суп, но и несколько свежих фруктов или овощей, но в первый день можно употреблять исключительно суп.

Для приготовления этого первого блюда понадобятся пучок сельдерея, несколько перьев зеленого лука с маленькими головками, 2 сладких перца, 6 штук моркови, капуста и 10 свежих томатов.