Благодаря своей провальной политике, правящая партия так и не смогла заручиться поддержкой мэров больших городов

Последние закрытые социологические опросы, по данным источников, весьма опечалили Банковую. Там уже поняли, что ловить на предстоящих местных выборах может оказаться особо нечего. Рассчитывать можно будет разве что на локальные успехи. Но что касается крупных городов, где проживает большинство граждан, там перспективы успеха для кандидатов от «Слуги народа» близки к статистической погрешности. Тем более, что в последнее время украинцы на местах более склонны голосовать за местные, чем за национальные проекты. Согласно данным соцопроса, проведенного группой «Рейтинг», 53% опрошенных заявили, что на предстоящих местных выборах планируют поддержать местную партию, и только 27% будут голосовать за национальную.

Почему президенту более чем за год работы не удалось заручиться поддержкой мэров густонаселенных городов? Прежде всего, потому, что команда президента Владимира Зеленского, похоже, изначально выбрала не вполне верную стратегию коммуникаций с местными элитами. Вспомните хотя бы наезд президента на мэра Днепра Бориса Филатова. Жесткая манера общения, попытка публично запугать опытного политика, — все это возымело обратный эффект. Филатов не вошел в команду президента, а Днепр, фактически, был окончательно потерян для «Слуги народа». Недавняя история личного противостояния мэра Черкасс Анатолия Бондаренко с президентом Зеленским еще больше отвернула большинство региональных лидеров от Киева.

Вторая причина недоверия к Банковой — это откровенная слабость центральной власти. За год работы президента и парламентского монобольшинства случились десятки громких скандалов, связанных с присутствием во власти откровенно некомпетентных людей. Для успешных мэров, которые пашут в своих городах в режиме 24/7, это категорически неприемлемо. Это не вписывается в систему их мировоззрения, не соответствует их ценностям.

Третья причина недоверия мэров — последствия децентрализации. Эта реформа стала одной из немногих успешных за все время независимости Украины. За последние пять лет мэры получили в свое распоряжение солидный финансовый ресурс. Им уже не нужно согласовывать с центром каждое свое действие. В свою очередь, Киев потерял возможность выламывать мэрам руки за каждую финансовую инъекцию. Самостоятельность в деньгах привела к большей политической самостоятельности. Сегодня многие мэры крупных городов не верят в перспективы «Слуги народа» укрепиться на местах, тем более, что рейтинг правящей партии уже несколько месяцев к ряду медленно, но уверенно снижается.

Первыми официально оформила свою политическую независимость от центра группа градоначальников во главе с Борисом Филатовым. Ее представители объединились в партию «Пропозыция». Помимо мэра Днепра в нее вошли также городской глава Житомира Сергей Сухомлин, Кропивницкого — Андрей Райкович, Николаева — Александр Сенкевич и Черновцов — Алексей Каспрук. Кроме того, к новой партии присоединился мэр Каховки — Андрей Дяченко — и другие главы городов поменьше.

Отсутствие единого харизматичного лидера национального масштаба ставит под вопрос перспективы этого проекта из местного стать национальным и зайти в следующий парламент. Честно говоря, пока история с «Пропозыцией», как партией мэров, очень напоминает историю с партией «Наш край». Последняя «сдулась» вместе с окончанием президентского срока Петра Порошенко. Что касается местных выборов, новый мэрский политпроект вправе рассчитывать на определенный успех.

Беспартийные меры областных центров, такие, как городской голова Чернигова Владислав Атрошенко, начинают создавать свои партии для участия в местных выборах. Некоторые из таких проектов могут выстрелить, но особых парламентских перспектив у них нет. Хотя, с учетом результатов децентрализации, еще вопрос, какой мандат ценнее: мэра или депутата ВР.