Аренда автомобиля в Харькове

Так как город Харьков является одним из крупнейших городов Украины и одним из самых красивых городов Европы, услуги по аренде автомобиля пользуются там большим спросом. Арендовать автомобиль можно через компанию Narscars, предоставляющую различные авто для совершенно любых целей, будь то деловые встречи или простая туристическая прогулка.

Преимущества арендованого автомобиля

Прежде всего, автомобиль всегда означает свободу передвижения, которую не может предоставить ни одно общественное транспортное средство даже при условии хорошо развитой транспортной инфраструктуры. В Харькове вам обязательно пригодится аренда авто, если вы собираетесь:

посетить город всего на несколько дней. В этом случае у вас скорее всего не будет времени на лишние пешие прогулки, да и стоять на остановках в ожидании нужного вам автобуса тоже никакого желания, скорее всего, у вас не будет;

арендованный автомобиль позволит вам ехать куда угодно и когда угодно, вы сможете останавливаться когда вам угодно и заезжать куда угодно. Как было упомянуто выше, полная свобода действий вам будет обеспечена;

даже если вы являетесь жителем Харькова, но по каким-то причинам у вас нет личного автомобиля, то всегда можно арендовать его для поездок всей семьей за город или по значимым достопримечательностям города и округи. Опять же, в случае, если Харьков уже не кажется таким интересным и вы осмотрели уже абсолютно все, ничто вам не мешает поехать по другим городам и подарить вашим близким такое небольшое приключение.

От чего зависит стоимость аренды автомобиля

Обычно стоимость проката авто через сайт Narscars зависит от следующих основных факторов. Львиную долю стоимости за аренду автомобиля забирает класс автомобиля. Очевидно, что самыми дешевыми в плане аренды будут автомобили эконом класса по типу Skoda Fabia и Kia Rio, которые прекрасно подойдут для семейных комфортных поездок. Для деловых поездок тоже есть варианты, представленные в виде Audi A7, Range Rover и Mercedes S500.

От срока аренды автомобиля тоже зависит стоимость. Действует такая система, что чем меньше срок аренды авто, тем больше цена будет за сутки, и наоборот.

Цена еще зависит от способа заказа и аренды автомобиля. Таким образом, автомобили, заказанные через сайт, в аренде будут стоит на 15% дешевле. При залоге стоимость аренды автомобиля тоже становится ниже. Компания старается минимизировать свои риски, поэтому аренда автомобиля без оставленного залога будет стоить на порядок дороже.