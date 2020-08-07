Врачи-диетологи рекомендуют отказаться от газировки в жару

Врачи -диетологи предупреждают, что для утоления жажды в жаркую погоду подходят далеко не все напитки. В частности, врачи настоятельно рекомендуют отказаться от сладкой минеральной воды.

Также в жару не следует употреблять крепкий алкоголь. По словам диетолога, солнечные удары чаще всего как раз случаются у людей, употребляющих крепкие спиртные напитки, или курящих кальян. Все дело в том, что в жару сосуды человека начинают расширяться, крепкий алкоголь, попав внутрь, ускоряет этот процесс. Такое же воздействие оказывает на наш организм и кальянный табак.

В результате сосуды начинают расширяться слишком быстро, и человек теряет сознание.

В жаркую погоду можно выпить бокал холодного вина. Правда, его рекомендуется разбавить водой в пропорции 50 на 50. Но лучше всего в жару утолять жажду обычной или минеральной водой (без каких-либо сладких добавок), отваром из сухофруктов, лимонадом, фиточаями. Если на улице очень жарко, пить нужно часто — в таком случае вы не допустите обезвоживания организма.