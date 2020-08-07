В Минске милиция изьяла у гражданина шторы,которые «портили внешний вид здания»

Александр Белько из Минска пожаловался на сотрудника милиции, который ворвался в его квартиру и снял с балкона «патриотические шторы» – в цветах национального бело-красного флага.

По словам белоруса, инцидент произошел вечером без разрешения на изъятие и понятых. Белько уже подал жалобу в прокуратуру Минска.

«Милиционер сказал, что я повесил на балконе флаг, а это запрещено. Он пытался доказать, что я нарушил статью – «Нарушение архитектурного решения фасада здания или сооружения. Я аргументировал тем, что изъятие было незаконным. Шторы не попадают под изъятие – это не орудие, не средство, не вещественное доказательство», – рассказывает Александр.

«Дома у моей сестры сотрудники милиции изъяли шторы. Шторы, которые их спасают в жару от солнца, шторы, которые украшают их квартиру и радуют жильцов. Оказывается, они могут портить общий фасад здания и это административное нарушение», – написала в Instagram Юлия Якимович, родственница семейства Белько.