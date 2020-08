На аукцион выставлен очень редкий Mercedes-Benz 190E с крошечным пробегом Ученые узнали как выглядит Марс внутри » Умер исполнитель хита Game Of Love Уэйн Фонтана Британский певец и рок-музыкант, исполнитель хита Game Of Love Уэйн Фонтана скончался в одной из больниц города Стокпорт. Об этом сообщает NME. Причина смерти пока не раскрывается. Артисту было 74 года. Композицию Game Of Love Фонтана исполнял совместно с группой The Mindbenders. Песня вышла в 1965 году. Годом спустя музыкант занялся сольной карьерой и выпустил свой второй хит Pamela, Pamela. Фонтана выпустил пять студийных альбомов.

