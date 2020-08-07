Учёные переименовали 27 человеческих генов из-за Excel

Комитет по номенклатуре генов (HGNC) выпустил обновлённые рекомендации для названия 27 человеческих генов. Причиной изменений стало автоматическое форматирование названий генов в даты в Microsoft Excel

Учёные часто используют таблицы Excel, но из-за особенностей программы регулярно сталкиваются с неудобствами. Программа принимает названия некоторых генов за обозначение дат. Например, это касается гена MARCH1, который Excel определяет как «1 марта», или SEPT1 — «1 сентября».

Из-за преобразований учёные часто находят ошибки в работах, в том числе тех, которые прошли лицензирование. В 2016 специалисты проанализировали почти 4 тысячи работ, и обнаружили ошибки примерно в каждой пятой.

Отключить автоматическое форматирование нельзя, и единственный способ избежать ошибок — изменить тип данных для отдельных столбцов. Но если, например, другой учёный загрузит данные без предварительного форматирования, то программа преобразует названия генов.

Чтобы избежать ошибок, учёные в течение года переименовывали 27 генов. Окончательные рекомендации выпустили в августе. Теперь MARCH1 называется MARCHF1, SEPT1 — SEPTIN1 и так далее. Прежние названия HGNC сохранит, чтобы избежать путаницы.

Элспет Бруфорд, координатор HGNC, объяснила, что переименовать гены проще, чем дождаться обновления Excel.