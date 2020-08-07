Турист прилег ради селфи в итальянском музее и сломал пальцы 200-летней скульптуры

50-летний австрийский турист, позируя на фоне гипсовой модели скульптуры «Полина Боргезе в виде Венеры» (Венера Победительница) в Гипсотеке Антонио Канова, повредил 200-летнее произведение искусства.



Знаменитая скульптура Полины Бонапарт в образе Венеры Победительницы понесла ущерб второй раз за время своего существования. Гипсовое произведение лишилось головы во время бомбардировки в 1917 году, и было отреставрировано лишь к 2004 году. Теперь Венера оказалась без двух пальцев на ноге из-за австрийского туриста, присевшего на нее, чтобы получить запоминающееся фото.



Мужчина не сообщил о произошедшем сотрудникам и покинул здание. Охрана, заметившая поломку, подняла тревогу. После просмотра записи с камеры наблюдения мужчина был идентифицирован. В роли фотографа выступала его жена.

Как отмечается на сайте музея Кановы в Поссаньо, на отчизне популярного итальянца, в музее собраны гипсовые модели скульптур, обнаруженные в мастерской скульптора после его смерти. Мраморная скульптура Полины Бонапарт принесла ему самую большую популярность. Скульптура, изображающая Полину Бонапарт в обличье победоносной Венеры, находится в галерее Боргезе в Риме.

Личность туриста не была обнародована. Сам он принес извинения, написав электронное письмо президенту фонда Кановы Виттоори Сгабри.

«Хотелось бы подать в суд на самого себя. Я прочитал об инциденте в австрийских газетах, и сразу стало понятно, что надо выходить на связь. Я остаюсь в полном вашем распоряжении. Это было безответственное поведение с моей стороны, а последствия мне не известны <…> Прошу у вас информацию о шагах, которые необходимы с моей стороны в этой очень неприятной для меня ситуации, за которую я всячески прошу прощения», — говорится в письме туриста, текст которого приводит музей.



Для «Венеры Победительницы» позировала Полина Бонапарт, сестра Наполеона I, которая заключила свой второй брак с римским принцем Камилло Боргезе в 1803 году. Именно для того, чтобы отпраздновать этот брак, Боргезе поручил в 1804 году Антонио Канове выполнить скульптуру жены в виде Венеры. Когда Полина начала позировать скульптору, ей было 25 лет.



Принцесса Полина, сестра Наполеона Бонапарта

Сначала Канове было указано изобразить Полину Бонапарт в одежде, как богиню Диану, однако она настояла на том, чтобы позировать обнаженной. Ее желание, да и сама скульптура, позже выставленная во дворце Боргезе, вызвали скандалы, которыми Полина искренне наслаждалась и которые подогревала сама, рассказывая подробности о позировании.