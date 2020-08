Количество случаев коронавируса в мире превысило 19 млн Intel взломали: в Сеть утекли секреты про архитектуры процессоров, платформ и средств разработки » Сестра Мэрайи Кэри судится с их матерью из-за пережитого в детстве насилия в сатанинской секте Старшая сестра 50-летней Мэрайи Кэри, 57-летняя Элисон, подает в суд на их мать за сексуальное насилие в сатанинской секте в детстве, сообщает The Sun. Элисон Кэри, страдающая глубокой депрессией и посттравматическим стрессовым расстройством, утверждает, что мать Патрисия заставляла ее участвовать в сатанинских ритуалах в 10-летнем возрасте, во время которых над Элисон надругались неизвестные ей мужчины. По словам сестры знаменитости, ребенком она была вынуждена также наблюдать за насилием над другими людьми во время черных месс. Родители Мэрайи Кэри, бывшая оперная певица Патрисия Хики и инженер Альфред Рой, развелись, когда ей было три года. Трое детей, из которых будущая певица была самой младшей, остались жить с матерью. Мэрайя Кэри Имена людей, якобы причастных к преступлениям, в которых Элисон обвиняет мать, неизвестны. По мнению сестры знаменитости, детские травмы спровоцировали проблемы с психикой и подтолкнули к употреблению наркотиков. В 2016 году Элисон арестовали за проституцию — ей вменяли в вину в том числе и то, что она не сообщала своим клиентам, что больна ВИЧ. Элисон Кэри Сейчас женщина требует от матери денежной компенсации за прошлые страдания. Об участии в сатанинских ритуалах Элисон Кэри рассказывала в интервью и ранее. С сестрой Мэрайей у женщины трудные отношения — в 1991 году они сильно поссорились и с тех пор не общаются. Элисон публично просила ее о финансовой помощи — в записанном Daily Mail несколько лет назад ролике умоляла не бросать ее. О намерении Элисон судиться с матерью стало известно в преддверии выхода мемуаров ее сестры «Смысл жизни Мэрайи Кэри» (The Meaning of Mariah Carey), выход которых запланирован на конец лета.

