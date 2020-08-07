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Россия несет тяжелые потери на территории Сирийской Арабской Республики

На территории Сирийской Арабской Республики продолжаются тяжелые боевые действия. В частности, война идет между турками и повстанцами с одной стороны, и асадитами и российскими наемниками с другой.

Сегодня стало известно, что турки и повстанцы совместными усилиями смогли отбить очередное наступление россиян и асадитов на северо-западе Сирии.

В сообщении отмечается: «Оппозиционные группировки сорвали все попытки режима Асада продвинуться к северу от Латакии с помощью оборонительной тактики, засад, прямого поражения и артиллерийского огня».

В свою очередь еще один ресурс отмечает о больших потерях россиян в ходе этих трехдневных боевых действий. В сообщении отмечается следующее:

«В город Кинсиба прибыл вертолет для эвакуации российских военных, которые были убиты и ранены во время сегодняшних боев на фронте Аль-Хадада».

Турки продолжают укреплять свой контингент в Идлибе. В их сообщении говорится: «Сразу четыре крупные колонны турецких войск в составе танков, тяжелой артиллерии, ракетных установок и другого вошли сегодня ночью в Идлиб через погранпереход Кафрлусин».

7 августа, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Политика, Россия ﻿
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