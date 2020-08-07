Российские звезды отказываются выступать на предвыборных концертах в Беларуси

Певец Леонид Агутин отказался выступать в числе других звезд на предвыборных концертах в Белоруссии.

О своем решении артист написал в Instagram.

Агутин заявил, что не приедет «по многочисленным и настоятельным просьбам» жителей Белоруссии.

Артист поблагодарил жителей страны за искренность, вежливость, уважение и любовь, добавив, что чувства эти взаимны, и пожелал людям удачи и процветания.

«Надеюсь, наша встреча при других обстоятельствах не за горами!», — написал артист.

В Белоруссии 9 августа пройдут президентские выборы. Концерт Агутина планировался на 8 августа и должен был пройти в Гродно.