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Российские звезды отказываются выступать на предвыборных концертах в Беларуси

Певец Леонид Агутин отказался выступать в числе других звезд на предвыборных концертах в Белоруссии.

О своем решении артист написал в Instagram.

Агутин заявил, что не приедет «по многочисленным и настоятельным просьбам» жителей Белоруссии.

Артист поблагодарил жителей страны за искренность, вежливость, уважение и любовь, добавив, что чувства эти взаимны, и пожелал людям удачи и процветания.

«Надеюсь, наша встреча при других обстоятельствах не за горами!», — написал артист.

В Белоруссии 9 августа пройдут президентские выборы. Концерт Агутина планировался на 8 августа и должен был пройти в Гродно.

7 августа, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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