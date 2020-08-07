Платные камеры СИЗО начали приносить доход

Всего за десять дней в Украине приобрели 11 подарочных сертификатов на пользование услугами платных камер в следственных изоляторах. Их общая сумма составила более 25 тысяч гривень.

«По состоянию на 5 сентября реализовано сертификатов на 25 тысяч 408 гривень. Это Киев, Харьков, Запорожье и Ивано-Франковск «, — сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

По ее словам, сертификаты были приобретены на разное количество дней пребывания в платных камерах СИЗО с улучшенными условиями.

Ранее заместитель министра юстиции Елена Высоцкая заявила о том, что в Минюсте работают над расширением проекта государственно-частного партнерства и планируют, помимо следственных изоляторов, привлечь инвесторов к пользованию закрытыми тюрьмами.

В начале мая платные камеры появились в Киевском следственном изоляторе. В частности, там есть двухместная, трехместная и две четырехместные камеры с улучшенными условиями. Сутки пребывания в платной камере Киевского СИЗО будут стоить 2 тысяч гривень, за неделю — 8 тысяч гривень, а за месяц — 12 тысяч грн. В Минюсте планируют продавать подарочные сертификаты на пользование этими камерами.