От рака скончался младший сын певца Виктора Павлика

Скончался младший сын Виктора Павлика, 21-летний Павел. В течение нескольких лет молодой человек вел борьбу с заболеванием, однако в июне текущего года отказался от лечения. Пост о смерти Павла Павлика сегодня, 7 августа, в своем Facebook-аккаунте опубликовала его мать Лора Созаева. «Забрал Господь моего ангела!», – написала она. Также женщина добавила ролик с маленьким Павлом, где тот, еще маленький мальчик, читает молитву.

Диагноз «саркома» Павлу поставили еще в 2018 году. С того времени он перенес операцию, 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии. Тем не мене, преодолеть тяжелую болезнь он все-таки не смог. В июне этого года он сообщил в социальной сети, что прекращает лечение, однако в то же время надеется на лучшее.

«Я закончил свое лечение химиопрепаратами, но не из-за того, что оно больше не нужно, а в связи с тем, что оно более бессмысленно. Нам не удалось остановить развитие моей болезни, она продолжает активно поражать мой организм, полностью разрушая его изнутри. А значит, мне осталось только продержаться в живых, сколько смогу», – писал Павел Павлик. Последние недели своей жизни сын певца находился в хосписе.