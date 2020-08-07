Обыски у Корбана имеют прямую связь с выборами на должность мэра Днепра

Представители Службы безопасности Украины и сотрудники налоговой полиции в Днепре приступили к проведению масштабных обысков у бизнес-партнеров, друзей и родных бизнесмена, экс-заместителя главы Днепропетровской ОГА Геннадия Корбана. Об этом написал главный редактор популярного издания Юрий Бутусов в Facebook.

Он пояснил, что обыски проходят при участии десяти сотрудников СБУ, Генпрокуратура и налоговая милиция центральных аппаратов, которые прибыли из Киева. Вместе с тем, в рамках расследования различных уголовных дел проходят массовые изъятия документов горсовета Днепра.

«Нардеп от «Слуги народа» Кисель без долгих разговоров сказал мне, что городской голова Днепра Борис Филатов должен снять свою кандидатуру с выборов. Я спросил его, с какой стати это делатьФилатову . Кисель сказал просто – «иначе у вас будут проблемы». Иными словами, «слуга» народа прямо угрожал мне, чтобы я повлиял на городского голову, потому что они хотят выдвинуть своего кандидата, а шансов выиграть у Филатова у их кандидата нет», – считает Корбан.

После того, как Корбан отказался говорить на эту тему с городским головой, началось открытие целого перечня уголовных дел.