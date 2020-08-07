На Венере нашли облако, размером с Африку

Астрономы обнаружили в атмосфере Венеры уникальную атмосферную структуру — гигантскую стену кислотных облаков длиной 7,5 тысячи километров. Об открытии рассказывается в журнале Geophysical Research Letters.

Венеру похожа на Землю по размерам и массе. Однако условия на ее поверхности сильно отличаются от условий на нашей планете — в частности, она окружена очень плотной газовой оболочкой, состоящей преимущественно из углекислого газа и азота, а ее средняя температура составляет примерно 462 градуса Цельсия. Кроме того, атмосфера Венеры вращается намного быстрее самой планеты (это явление называется суперротацией) — в то время как период вращения небесного тела составляет 243 дня, его газовая оболочка совершает полный оборот всего за четыре дня, из-за чего на Венере дуют ветра со скоростью до 500 километров в час.

Ранее ученые уже находили необычные структуры в атмосфере Венеры. Так, одну из самых известных в форме буквы Y, астрономы заметили еще в 1960-е годы с помощью наземных ультрафиолетовых телескопов, а в 2015 году они нашли так называемую «улыбку» — образование в форме дуги длиной 10 тысяч километров. Тем не менее все эти структуры присутствовали в верхних слоях газовой оболочки планеты; теперь же ученым удалось увидеть аномалию, которая находится ближе к поверхности.

Хавьер Перальта (Javier Peralta) из Института космических и астронавтических наук JAXA вместе с коллегами проанализировал снимки, полученные зондом «Акацуки» в 2016 году. Изображения нижних слоев облаков, полученные с помощью инфракрасных камер, показали образование, которое оказалось похоже на атмосферную волну планетарных масштабов. Оно протянулась от средних широт северного полушария до средних широт южного (от 30 градусов северной широты до 40 градусов южной) и находится на высоте 47,5 и 56,5 километров.

После обнаружения структуры ученые проанализировали другие изображения атмосферы Верена, в том числе и снимки австралийского телескопа AAT, которые показали, что она существует как минимум с 1983 года. Оно движется со скоростью около 328 километров в час, совершая полный оборот вокруг планеты примерно за пять дней. При этом, что представляет собой образование — планетологи сказать пока не могут, несмотря на попытки создать компьютерные симуляции. Согласной одной из версий, стена облаков из серной кислоты могла образоваться за счет волн Кельвина — атмосферных гравитационных волн, которые возникают при взаимодействии газовой оболочки с рельефом. Как и обнаруженное образование, они распространяются в том же направлении, а также могут взаимодействовать и с другими атмосферными волнами, включая волны Россби, порождающие неустойчивости, способные передавать импульс суперротации к экватору.