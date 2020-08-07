От рака скончался младший сын певца Виктора Павлика Умер исполнитель хита Game Of Love Уэйн Фонтана » На аукцион выставлен очень редкий Mercedes-Benz 190E с крошечным пробегом На площадке Gooding & Company продают омологационную версию Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II 1990 года «из золотой эры гонок DTM». Это редкий экземпляр, так как модель была выпущена тиражом 500 штук. Текущая ставка на аукционе составляет 205 тысяч долларов. Ожидается, что конечная стоимость лота достигнет отметки 275 тысяч долларов. Mercedes-Benz 190E укомплектован турбомотором Cosworth объёмом 2,5 литра, который выдаёт 235 лошадиных сил и 245 Нм крутящего момента. На омологационной версии доработана подвеска, установлены большой спойлер на крышке багажника и расширители колесных арок. Седан с порядковым номером 105 попал в США из Японии. Его высокая стоимость объясняется не только уникальностью, но и крошечным пробегом – за 30 лет автомобиль проехал всего 10 тысяч километров. В феврале 2020 года седан отправили в сервисный центр Mercedes-Benz Classic в Ирвине, штат Калифорния, где он прошёл плановое техобслуживание.

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