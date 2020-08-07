Лукашенко назвал украинский Майдан госпереворотом

Президент Белоруссии в интервью популярному украинскому журналисту Дмитрию Гордону откровенно заявил, что даже не задумывался бы и приютил бы украинского президента-беглеца Виктора Януковича, если бы он об этом попросил, причём пошёл бы на такой шаг, даже не тратя время на долгие рассуждения, а, что об этом подумают в мире, а, как это воспримут сами украинцы и так далее.

Свое решение Лукашенко объяснил тем, что он считал и сейчас считает, что события, которые произошли в Украине в 2013-2014 – это не просто народное сопротивление и протест, а самый настоящий «государственный переворот». При этом лидер белорусов отметил, конечно же, в случившемся в Украине, есть часть вины самого Виктора Януковича, политика, которую он проводил и стала отчасти следствием произошедшего.

Лукашенко также признался, что после того, как в Украине уже все завертелось, он первым среди всех лидеров СНГ заявил, что это недопустимо и это государственный переворот. Более того, даже российская сторона тогда воздержалась от оценок, а Лукашенко решил не тянуть и откровенно дать оценку произошедшему в соседней стране. Мнение Лукашенко тогда поддержало большинство членов СНГ, назвав события в Украине недопустимыми и самое главное – неконституционными.