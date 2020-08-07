Крупный американский фонд сбрасывает российские акции на фоне ралли

Новая волна ралли на российском фондовом рынке с ростом индекса МосБиржи до максимума с февраля не впечатлила иностранных инвесторов, которые используют рост котировок для продаж.

По итогам недели, завершившейся 6 августа, фонды-нерезиденты сбросили бумаги российских компаний на 90 млн долларов, сообщает в обзоре BSC Global Markets.

Отток капитала с российского рынка продолжается восьмую неделю подряд, и скорость снова начала увеличиваться.

Фонды, инвестирующие исключительно в РФ, вывели 60 млн долларов против 40 млн неделей ранее. Продажи глобальных фондов, покупающих Россию в пакете с другими развивающимися рынками, составили 30 млн долларов — втрое больше предыдущей недели.

Крупнейший в США биржевой фонд, инвестирующий в российские акции, — (VanEck Vectors Russia ETF) фиксирует отток клиентских денег с середины июня.

В августе, когда индекс МосБиржи нацелился на отметку 3000 пунктов, клиенты фонда активизировали продажи, следует из статистики etf.com. 3 августа он избавился от бумаг на 7,64 млн долларов, а 4 августа — на 13,31 млн, что стало третьим по величине оттоком за последние полгода.

Кроме того, крупные суммы инвесторы выводили из ориентированных на РФ фондов BNP Paribas и Pictet.

«Инвесторы по-прежнему не проявляют большого интереса ни к российским акциям, ни к бумагам развивающихся рынков — рынок держится в основном за счет локальных игроков», — констатирует стратег BCS GM Вячеслав Смольянинов.

По данным НАУФОР, частные инвесторы-физлица с начала года нарастили вложения в акции на 64 млрд рублей, до 800 млрд. Их доля в портфелях, впрочем, сократилась с 23% до 20%.