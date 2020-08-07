Крис Хемсворт снимется в документалке про акул

Исполнитель роли марвеловского Тора примет участие в документальном проекте канала National Geographic, посвященном случаям нападения акул на человека.

Документальный фильм под названием «Shark Beach» («Акулий пляж») исследует причины учащения случаев нападения акул на людей. В картине мы увидим, как Хемсворт будет погружаться под воду и пребывать в окружении разных видов акул, изучая их поведение и причины возможной агрессии. Также актер продемонстрирует способы защиты от нападения морского хищника.

По словам Хемсворта, тема ему очень близка, так как большую часть жизни он провел у океана и лично сталкивался с акулами, и актер обеспокоен тем фактом, что акулы стали все чаще атаковать человека.

Помимо творческой команды в съемках проекта примут участие биологи, дайверы и серферы. Релиз запланирован на 2021 год.