Кинофестиваль «Молодость» объявил программу и раскрыл подробности карантинного формата

Киевский кинофестиваль «Молодость», который из-за пандемии коронавируса в этом году перенесли на август, объявил свою программу. Полный список фильмов опубликован на официальном сайте мероприятия.

Всего с 22 по 30 августа в Киеве покажут около 150 картин в двух магистральных программах – украинской и международной. В каждой из них предусмотрены отдельные конкурсы: полнометражный, короткометражный, студенческий. Традиционно состоится конкурс фильмов на ЛБГТ+ тематику Sunny Bunny. Зрителей также ждут внеконкурсные программы «Фестиваль фестивалей», «Скандинавская панорама», «Швейцарский акцент», Forma, «Столетие» и некоторые специальные события.

В рамках фестиваля «Молодости» состоятся также несколько премьер украинских картин. В частности, на фестивале представят новую работу Романа Балаяна «Мы рядом», фильмы Сергея Буковского «В. Сильвестров», Вячеслава Криштофовича «Предчувствие», Корнея Грицюка «Поезд Киев — Война», Сиприена Клемана-Дельмаса и Игоря Косенко «Парень войны», Сашка Протяга «Жизнь вне резюме», Яремы Малащука и Романа Химея «Зарваница», а также Владислава Васильченко «Херсонщина на вулкане».

В этом году основными локациями фестиваля стали кинотеатр «Жовтень», где будет расположен фестивальный центр, в котором состоятся показы конкурсной и внеконкурсной программ, в том числе премьер украинских картин. В «Доме кино» также пройдет серия фестивальных показов, FEDORIV HUB стал площадкой для проведения мастер-классов в рамках «Мастерской талантов». Специально для проведения фестиваля сконструируют кинотеатр под открытым небом под Аркой Дружбы народов, где пройдут Церемония открытия и награждения, показы фильмов детской программы Molodist Teen Ѕсгееп, премьеры украинских картин и специальные события. Часть событий будет проведена онлайн из-за карантинных ограничений.

Напомним, фильмом-открытием кинофестиваля «Молодость» станет драма Дарьи Онищенко «Забытые», которая рассказывает о событиях в так называемой ЛНР. Картина выйдет во всеукраинский прокат в начале сентября и будет адаптирована для людей с нарушениями зрения и слуха.