Канье Уэст признал провальным свое участие в президентских выборах

Американский рэпер Канье Уэст в интервью журналу Forbes признал, что его участие в выборах президента США обречено на провал.

В ходе беседы внимание музыканта обратили на тот факт, что он ни при каких условиях не сможет набрать более 270 голосов членов коллегии выборщиков из 538, чтобы одержать победу в президентской гонке. «Я не стану спорить с вами. Иисус — это король», — ответил рэпер.

При этом Уэст согласился с точкой зрения, согласно которой он отбирает голоса избирателей из числа афроамериканцев у другого претендента на пост главы государства Джо Байдена, снижая тем самым его шансы на победу. «Я этого не отрицаю, я же только что сказал об этом», — сказал музыкант.

Ранее издание The Mirror сообщило, что Канье Уэст получает помощь в своей предвыборной кампании как минимум от четырех людей, связанных с Республиканской партией. Отмечается, что такой союз может быть создан с целью обойти кандидата от демократов Джо Байдена. Согласно изданию, подобные предположения вызывают опасения, что Уэста используют в качестве инструмента для переизбрания действующего президента США Дональда Трампа.