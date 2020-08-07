Известная американская актриса покончила с собой

Американская актриса Дэйзи Коулмэн, пережившая изнасилование в 2012 году покончила с собой. Девушке было 23 года.

О трагедии в своем Фейсбуке сообщила ее мать Мелинда Меллер Коулмэн. По ее словам, девушка так и не оправилась от произошедшего. «Я думаю, она хотела показать, что я могу жить без нее. Но не могу. Я бы хотела забрать всю ее боль», — написала женщина.

Коулмен стала жертвой насилися в 2012 году, когда ей было 14 лет. Девушка убежала из дома вместе с подругой ради встречи с 17-летним Мэтью Барнеттом и его другом. После распития спиртного Мэтью изнасиловал Дэйзи, после чего отвез ее домой и оставил на крыльце. Полиция начала расследование дела, однако вскоре обвинения с Барнетта были сняты.

История трагедии Дейзи была показана в фильме «Одри и Дейзи», который вышел на Netflix в 2016 году. Актриса также сыграла саму себя в сериале «Демократия сейчас!», а также снялась в фильме ужасов «Техасский смертельный трип».