Джордж и Амаль Клуни пожертвовали 100 тысяч долларов благотворительным организациям после взрыва в Бейруте

Трагедия в столице Ливана Бейруте, случившаяся 4 августа, унесла жизни как минимум 135 человек, еще пять тысяч получили ранения. Напомним, что в порту Бейрута прогремел взрыв, ударная волна от которого прокатилась по всему городу и разрушила многие здания.

На трагедию отреагировали многие знаменитости, публично выразив соболезнования родным и близким погибших. А 59-летний Джордж Клуни и его 42-летняя супруга Амаль решили пожертвовать 100 тысяч долларов благотворительным организациям Ливана, которые оказывают помощь пострадавшим от взрыва.

Мы оба очень переживаем за жителей Бейрута и то, с какими разрушениями они столкнулись за последние несколько дней. Существенную помощь на месте оказывают три благотворительные организации: ливанский Красный Крест, Impact Lebanon и Baytna Baytak. Мы жертвуем им 100 тысяч долларов и надеемся, что другие люди тоже помогут любым возможным способом,

— говорится в их официальном заявлении.

Бейрут — родной город супруги голливудского актера. В столице Ливана она жила до двух лет, а затем ее семья покинула страну из-за гражданской войны. Амаль выросла в Англии, где затем получила образование в колледже Сент-Хью Оксфордского университета, после чего окончила юридический факультет Нью-Йоркского университета по специальности «международное право, вопросы экстрадиции и защита прав человека».

Амаль никогда не забывает свои корни. Вместе со своим супругом она спонсировала восемь школ для детей сирийских беженцев в Ливане, а также делала пожертвование в Центр прав детей мигрантов.